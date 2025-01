Scafati. Raccolta di firme per sfiduciare il sindaco Aliberti

L’amministrazione guidata da Pasquale Aliberti sembra avviarsi verso un rapido declino. Nelle ultime ore è emersa la notizia della raccolta firme per una mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino, sempre più isolato anche all’interno della sua maggioranza.

Il consigliere dissidente Gennaro Avagnano ha dichiarato: “Il sindaco appare ormai un uomo solo al comando, più impegnato sui social che nel mantenere coesa una maggioranza in crisi da mesi. Questa situazione ha già causato un evidente squilibrio consiliare, come dimostrato nei due ultimi consigli comunali, dove non ha avuto i numeri per governare.”

Si prevede che nei prossimi giorni si possa raggiungere il quorum di 13 firme necessario per formalizzare la mozione di sfiducia. Nonostante sui social Aliberti mostri sicurezza, la realtà sembra sempre più critica, con il rischio di portare Scafati al voto nella prossima primavera, chiudendo prematuramente il suo terzo mandato.

Aliberti ha pubblicato un post sui social per chiarire la propria posizione: “Non sono legato alla poltrona. Ho assunto ogni responsabilità per far rinascere Scafati, lavorando con coraggio e impegno. Tuttavia, quando l’interesse personale prevale su quello collettivo, il sindaco deve valutare il suo ruolo.”

La crisi politica richiama scenari già visti nel 2023, quando un’altra mozione di sfiducia mise fine all’amministrazione Salvati. Dissidi interni, difficoltà finanziarie e la vigilanza della Corte dei Conti sembrano pesare anche su questa giunta, la cui durata potrebbe concludersi dopo appena 18 mesi di mandato.