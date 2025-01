Vigilessa aggredita e ferita con un sasso nel napoletano

Una vigilessa della polizia municipale di Napoli è stata ferita ieri sera nel quartiere Fuorigrotta, in via Campegna, da un sasso lanciato da un gruppo di ragazzi. L’intervento delle forze dell’ordine era stato richiesto dai cittadini per segnalare l’accensione di un “fuoco di Sant’Antonio” in strada.

La vittima, vice responsabile dell’unità operativa di Fuorigrotta, ha messo in sicurezza i suoi collaboratori prima di essere colpita dal corpo contundente. “Chi svolge il nostro lavoro sa di essere esposto, ma episodi del genere non dovrebbero accadere”, ha dichiarato il comandante della polizia locale, Ciro Esposito.

Soccorsa immediatamente dal personale medico, la vigilessa ha riportato ferite che richiedono 15 giorni di riposo. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso solidarietà ai vigili colpiti, sottolineando l’impegno per garantire la sicurezza cittadina tramite presidi territoriali, videosorveglianza e tecnologie avanzate.

Anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, è intervenuto, chiedendo “tolleranza zero per i violenti” e annunciando controlli più serrati per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia. L’episodio riaccende il dibattito sulla necessità di maggiori misure di sicurezza e interventi tempestivi per contrastare simili atti di inciviltà.