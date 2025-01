Angri Pallacanestro sfida Castanea Basket: trasferta insidiosa per i Condor a Messina

Nuovo viaggio in Sicilia, a distanza di pochi giorni, per l’Angri Pallacanestro. Domani, con palla a due alle 18,30, i ragazzi di coach Francesco Chiavazzo dovranno affrontare la sfida di recupero della sesta giornata di ritorno contro Castanea Basket. Una partita davvero complicata, anche per il duro viaggio da affrontare, per i Condor reduci da due ko di fila. Di fronte una delle squadre più in forma del momento come quella guidata da Claudio Cavalieri. Il giovane Simone è il miglior realizzatore della squadra con oltre 20 di media. Dietro di lui ci saranno da tenere in osservazione i vari Boccasavia, Angarica e Bellomo. All’andata finì 78-71 per i Condor, ma al Palazzetto Cittadella Universitaria di Messina la storia sarà di sicuro diversa.

Queste le parole, alla vigilia, di Matteo Borciu. “A Piazza Armerina ci è mancata, verso la fine della partita, l’energia. Si è visto che eravamo stanchi rispetto a loro e di conseguenza abbiamo preso tiri affrettati. Domani sarà una lotta, perché giochiamo fuori casa e loro faranno di tutto per entrare nelle prime 6 squadre e giocare nei Play-In Gold”.