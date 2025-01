Capri, un nuovo patto tra Comune e Università per promuovere formazione e valorizzare il patrimonio storico

Formazione, scienza e cultura sono da sempre i valori che definiscono l’identità dell’isola di Capri, un luogo capace di narrare il suo ricco patrimonio storico attraverso innumerevoli strumenti. Da oggi, questi valori si rafforzano grazie a un protocollo siglato tra l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e il Comune di Capri.

Il sindaco Paolo Falco, con il supporto della Giunta, ha approvato una convenzione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Ateneo, che si occupa di formazione e ricerca nei settori delle scienze politiche, sociali e del turismo. L’accordo ha l’obiettivo di offrire alle comunità locali strumenti culturali indispensabili per affrontare le complesse dinamiche della società contemporanea. Si tratta di una collaborazione strategica per dare nuovo impulso all’isola azzurra, come sottolineato nella nota ufficiale: «Un patto fondamentale per governare le trasformazioni della società moderna».

Il progetto punta soprattutto sulla valorizzazione dei siti storici e sulla promozione turistica, attraverso iniziative come incontri, workshop, seminari, convegni e summer school su temi di interesse culturale comune. Centrale sarà anche l’attività di ricerca scientifica e didattica, con un’attenzione particolare all’insegnamento e alla valorizzazione dei siti Unesco. Una scelta che sottolinea l’importanza della formazione come strumento per esaltare il patrimonio storico e culturale di Capri, celebre in tutto il mondo per i suoi panorami mozzafiato, ma anche per la sua storia millenaria.

Il Comune di Capri sottolinea, nella sua nota ufficiale, l’importanza di «informare, formare e sensibilizzare i nuovi protagonisti delle politiche territoriali nel settore del turismo, educandoli a una visione ampia dei processi di sviluppo e integrazione regionale».

Tra le iniziative previste dalla convenzione:

L’istituzione di un Osservatorio permanente del turismo sull’isola;

L’attivazione di corsi specifici per commercianti e operatori del terzo settore;

L’organizzazione di tirocini formativi per laureandi e laureati.

Questo accordo rappresenta un passo importante per garantire che la cultura, l’educazione e il turismo rimangano motori fondamentali per lo sviluppo sostenibile e l’identità unica di Capri, preservandone l’essenza per le future generazioni.