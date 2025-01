Nocera Inferiore. Partiti i lavori per la messa in sicurezza della strada verso il Santuario di Montalbino

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la messa in sicurezza della strada che conduce al Santuario di Maria Santissima dei Miracoli di Montalbino. Questa mattina, presso la Dolce Sosta, luogo simbolico per il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio (qui attese il risultato elettorale della sua proclamazione), si è tenuta una conferenza stampa per illustrare i dettagli del progetto. Presenti, oltre al primo cittadino, l’assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Perna, il presidente della Commissione consiliare ai lavori pubblici Luciano Passero, e l’ingegnere Adele Stazione, responsabile del Settore Protezione Civile, Antiabusivismo e Condono del Comune.

Il finanziamento, richiesto dall’amministrazione Torquato e ottenuto dall’attuale giunta, è stato erogato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per un importo complessivo di 1.256.877,17 euro. Il completamento dei lavori è previsto per il 24 settembre, ma il rispetto della scadenza potrebbe essere condizionato dal meteo e da specifici vincoli, come la sospensione dei lavori da marzo ad agosto per proteggere il flusso migratorio degli uccelli che interessa la zona.

“Avviamo questi lavori nel ventesimo anniversario della frana di Montalbino, che costò la vita a tre persone,” ha ricordato il sindaco De Maio. “Oggi vogliamo confermare l’impegno concreto per restituire questo luogo ai nocerini, perché Montalbino rappresenta il cuore pulsante della nostra comunità. Lavoreremo anche per ricordare Ninì Sellitti e Paolo Fabbricatore, figure che tanto hanno fatto per valorizzare quest’area.”

Il sindaco ha inoltre annunciato un ulteriore progetto di messa in sicurezza complessiva dell’area di Montalbino, che il Comune gestirà come soggetto attuatore. Il piano, finanziato dalla Regione Campania con uno stanziamento di sei milioni di euro, sarà realizzato per lotti, garantendo un’opera strutturale e duratura per il territorio.