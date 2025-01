Pensioni, confermata l’Ape Sociale per il 2025: ecco a chi spetta

La Manovra 2025 ha confermato l’Ape Sociale, misura che permette di accedere alla pensione anticipata a specifiche categorie di lavoratori in situazioni di fragilità, tra cui caregiver, disoccupati, chi ha svolto lavori gravosi e persone con un’invalidità civile almeno del 74%.

Cos’è l’Ape Sociale

L’Ape Sociale è un’indennità riservata ai lavoratori con almeno 63 anni e 5 mesi d’età, che si trovano in particolari condizioni di svantaggio e possiedono l’anzianità contributiva richiesta: 30 anni per caregiver e disoccupati, 36 per chi ha svolto lavori gravosi.

A chi spetta

Tra i beneficiari figurano:

Caregiver , con almeno sei mesi di assistenza a soggetti con handicap gravi.

Disoccupati, a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o fine di contratti a termine, con almeno 30 anni di contributi e 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi tre anni.

Lavoratori gravosi, come conducenti di mezzi pesanti, operai edili, infermieri, insegnanti delle scuole primarie e altre professioni usuranti.

Come presentare la domanda

Per accedere all’Ape Sociale è necessario presentare una doppia domanda all’INPS: una per il riconoscimento del diritto e una per l’indennità. Le finestre temporali per il 2025 sono:

Dal 1° gennaio al 31 marzo

Dal 1° aprile al 15 luglio

Dal 16 luglio al 30 novembre

Quanto spetta e compatibilità

L’indennità mensile, fino a un massimo di 1.500 euro, non viene rivalutata e non è cumulabile con NASpI, DIS-COLL e altre indennità simili, salvo redditi da lavoro autonomo occasionale sotto i 5.000 euro annui.