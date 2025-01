Problemi al sistema Sogei: bloccate scommesse sportive e servizi di gioco

Un guasto ai servizi Sogei sta paralizzando la raccolta delle scommesse sportive, sia nelle agenzie che online. Da diverse ore, i problemi segnalati da agenzie come Agipro e Agimeg persistono, con effetti amplificati dall’inizio del turno di Champions League, che prevede ben 9 partite.

Gli utenti segnalano disagi anche sul sito Downdetector, con migliaia di segnalazioni per il malfunzionamento dei principali siti di scommesse come Sisal, Snai, Bet 365 e Lottomatica. A rischio anche le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi.

Non è la prima volta che il sistema Sogei va in blocco. Già il 30 marzo 2022, molti operatori avevano denunciato il fermo delle attività nelle loro sale, con l’incidente arrivato in Parlamento grazie a un’interrogazione del Movimento 5 Stelle. In seguito, il 16 settembre 2023, il sistema Sogei si fermò nuovamente, causando gravi danni per il blocco durante il weekend, in concomitanza con partite di calcio importanti, come il derby Inter-Milan e Juventus-Lazio. A distanza di una settimana, il guasto si ripeté per circa due ore e mezza.

Cos’è Sogei

Sogei è una società interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzata nelle infrastrutture informatiche per la Pubblica amministrazione. Ha sviluppato progetti importanti, come il Fascicolo sanitario elettronico e la Dichiarazione precompilata, oltre a recenti acquisizioni come Sose S.p.A. e il ramo Ict dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.