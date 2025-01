Raffaele Carpentieri: il doppiatore Nocerino che dà voce ai grandi divi internazionali

Nato a Nocera Inferiore nel 1984, Raffaele Carpentieri è oggi uno dei doppiatori italiani più versatili e apprezzati, capace di dare vita a personaggi memorabili in cinema, televisione e animazione. Tra i suoi lavori più noti spiccano i doppiaggi dell’attore turco Kaan Urgancıoğlu nei ruoli di Emir Kozcuoğlu in Endless Love e Ilgaz Kaya in Segreti di Famiglia.

La carriera

Il percorso di Carpentieri è iniziato nel teatro, per poi proseguire con apparizioni in serie televisive come Capri (2008) e La squadra (2009). Al cinema, ha recitato in La festa di Carlo Damasco. La sua carriera nel doppiaggio è poi decollata, portandolo a prestare la voce a Jack Huston in Ben-Hur (2016), Iko Uwais in Headshot, Jason Derulo in Cats (2019), e personaggi iconici come Taku Morisaki in Si sente il mare dello Studio Ghibli, Shigeru Aoba in Neon Genesis Evangelion e Falco Grice in L’attacco dei giganti.

Recentemente, ha doppiato Aureliano Buendia nella serie Netflix Cent’anni di solitudine, Chacko in Citadel: Honey Bunny su Prime Video, e Donald Okafor in The Walking Dead: The Ones Who Live. Tra i suoi lavori più recenti spiccano il ruolo di Frenchie in The Boys (Prime Video), Cuauhtli Jiménez nella nuova serie Mediaset Zorro, Glen Powell in Top Gun: Maverick, Dali Benssalah in No Time to Die e Tom Burke in Furiosa: A Mad Max Saga.

Nonostante il successo, Carpentieri resta umile nel suo approccio al mestiere, affermando: “C’è sempre da imparare e non bisogna mai adagiarsi.”