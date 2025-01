Sciopero dei treni nel weekend: 24 ore di stop

Il prossimo fine settimana si prospetta complicato per i viaggiatori in treno. Sabato 25 e domenica 26 gennaio è previsto uno sciopero di 24 ore del personale di Trenitalia e Tper, proclamato dai sindacati autonomi Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato. L’astensione, che coincide con il weekend, non prevede fasce orarie di garanzia.

Lo sciopero avrà carattere nazionale e inizierà alle ore 21 di sabato 25 gennaio, terminando alle ore 20:59 di domenica 26 gennaio. Durante questo periodo, potrebbero verificarsi cancellazioni e ritardi su diverse tratte, incluse quelle regionali.

Ferrovie dello Stato, tramite Trenitalia, assicura la circolazione di alcuni treni a lunga percorrenza, inclusi i Frecciarossa, anche durante le giornate festive. L’elenco completo delle corse garantite è disponibile sul sito ufficiale di Trenitalia nella sezione “Infomobilità”.

Per quanto riguarda le tratte connesse a servizi essenziali, in caso di cancellazioni, sono previsti autobus sostitutivi per collegamenti specifici come quelli verso aeroporti principali.