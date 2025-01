Tramonti, pensa a un’indigestione ma scopre di essere incinta: 20enne partorisce senza saperlo

Una ventenne di Tramonti, piccolo comune montano tra Amalfi e Salerno, si è recata al presidio medico di Castiglione di Ravello per forti dolori allo stomaco, pensando si trattasse di un’indigestione. Tuttavia, i medici hanno subito sospettato una causa diversa e, dopo aver consultato uno specialista in Ginecologia, la ragazza è stata trasferita all’ospedale Ruggi di Salerno.

La sorpresa è stata enorme: quei dolori lancinanti erano dovuti a un travaglio imminente. Fino a quel momento, la giovane non aveva idea di essere incinta. Accompagnata dalla sorella gemella, ha accettato rapidamente la notizia e ha informato la madre che stava per diventare nonna. Poco dopo, ha dato alla luce una bambina in ottima salute di circa 3,5 chili, che, seguendo la tradizione di famiglia, porta il nome della nonna.

L’episodio è stato classificato come un caso di “gravidanza criptica” o nascosta, una condizione medica in cui i sintomi della gravidanza sono così lievi o inesistenti che la futura madre non si rende conto del suo stato fino al momento del parto. Nonostante l’assenza di cure prenatali, la neonata è nata in perfetta salute, regalando una gioia inaspettata alla famiglia.