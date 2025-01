Allarme furti nell’Agro Nocerino-Sarnese: aumento di colpi tra auto e abitazioni

Negli ultimi giorni, l’Agro Nocerino-Sarnese è diventato teatro di una preoccupante escalation di furti che sta mettendo in allarme i residenti. A essere prese di mira dai ladri sono sia le automobili che le abitazioni, con episodi segnalati in diverse città della zona, tra cui Angri, Nocera Inferiore, Pagani, Sarno e Scafati.

Automobili nel mirino dei malviventi

I furti di auto, spesso avvenuti in pieno giorno e in zone centrali, sono ormai all’ordine del giorno. I malviventi sembrano prediligere veicoli di piccola e media cilindrata, particolarmente ricercati per il mercato nero dei pezzi di ricambio. Diversi cittadini hanno segnalato il furto di auto parcheggiate sotto casa o nei pressi di attività commerciali. Non mancano episodi in cui i ladri, con azioni rapide e organizzate, hanno portato via veicoli nonostante la presenza di sistemi di sicurezza.

Case svaligiate, famiglie sotto shock

Parallelamente, cresce l’allarme per i furti in abitazione. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, agiscono con estrema rapidità, forzando finestre, porte blindate e cancelli. Le zone collinari e più isolate sembrano essere le più colpite, ma non sono mancate incursioni in quartieri residenziali densamente abitati.

I cittadini riferiscono di sparizioni di denaro, gioielli, dispositivi elettronici e persino beni di prima necessità. “Siamo prigionieri in casa nostra – racconta una residente di Pagani – temiamo di uscire e trovare la porta sfondata.”

Cresce la paura tra i residenti

Il clima di insicurezza ha spinto molti cittadini a correre ai ripari, installando sistemi di videosorveglianza, porte blindate e antifurti. Tuttavia, il timore resta alto, soprattutto di notte o durante i periodi di assenza per lavoro o vacanze.

Numerose denunce sono state presentate alle forze dell’ordine, che hanno intensificato i controlli, ma i ladri continuano a colpire, dimostrando un’organizzazione ben strutturata e una conoscenza approfondita delle abitudini delle vittime.