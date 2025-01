Buoni Fruttiferi: la nuova super offerta di Poste Italiane, 5.000€ in soli 12 mesi

Molti di noi lasciano i risparmi in banca senza riflettere troppo, convinti che siano al sicuro. Tuttavia, la realtà è diversa: i conti correnti spesso non offrono alcun rendimento, mentre l’inflazione erode lentamente il valore del denaro. A lungo andare, il potere d’acquisto dei nostri risparmi diminuisce, lasciandoci con meno di quanto immaginato.

In questo contesto, è naturale cercare soluzioni più vantaggiose e sicure per proteggere il proprio capitale. Tra le opzioni disponibili, i Buoni Fruttiferi Postali emergono per semplicità e affidabilità, in particolare il nuovo Buono Fruttifero Postale Premium di Poste Italiane, dedicato a chi desidera investire a breve termine senza rinunciare alla sicurezza.

Con una durata di soli 12 mesi, questo strumento offre un rendimento lordo del 3%. Per esempio, investendo 5.000€, si otterranno, alla scadenza, 5.131,25€. A questo si aggiungono vantaggi come l’esenzione dall’imposta di successione e un’imposta agevolata al 12,50%.

L’accesso al Buono Premium è riservato a chi possiede un Libretto di Risparmio Postale e versa nuova liquidità tra il 20 settembre e il 12 novembre 2024. Con “nuova liquidità” si intendono apporti come bonifici, accrediti di stipendi o pensioni e assegni bancari.

Per aiutare i risparmiatori nella scelta, Poste Italiane offre un simulatore online per calcolare i potenziali guadagni e confrontare il Buono Premium con altri prodotti. Una soluzione trasparente e informata per chi vuole mettere al sicuro i propri risparmi nel 2025.