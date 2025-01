Concorso per agenti municipali a Salerno: assenze ben oltre le attese

Il concorso per l’assunzione di 45 agenti part-time della Polizia municipale di Salerno, atteso e preparato per quasi un anno, ha registrato un’imprevista ondata di defezioni all’inizio delle preselezioni. I test, iniziati lunedì al teatro Augusteo, coinvolgono 3.386 candidati divisi in gruppi da 300 su più turni giornalieri e si concluderanno oggi, come riportato da “Il Mattino“. Tuttavia, le assenze sono state elevate: ieri meno di 200 partecipanti si sono presentati, a fronte dei 600 previsti, e solo 189 hanno partecipato al primo giorno di prove.

Le lunghe attese prima dell’avvio del concorso potrebbero aver scoraggiato molti iscritti. Secondo Angelo Rispoli, ex agente della polizia locale e segretario del sindacato Csa, l’elevato tasso di defezioni è attribuibile anche alla natura part-time del lavoro, meno appetibile rispetto ad altre opportunità full-time.

Nonostante tutto, il numero minimo di 450 candidati per accedere alla prova scritta del 4 febbraio sarà probabilmente raggiunto. I 45 agenti part-time sono essenziali per affrontare problemi cronici della città, tra cui il traffico congestionato, la sosta selvaggia e la sicurezza in zone critiche come il Lungomare Trieste, dove continuano episodi di spaccio e la presenza di parcheggiatori abusivi.