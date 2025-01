Credito d’imposta di 106.407 euro per la Nocera Multiservizi: il Comune supporta gli investimenti

Su indirizzo del Comune di Nocera Inferiore, in qualità di socio unico, è stato attribuito un credito d’imposta di 106.407 euro alla Nocera Multiservizi S.r.l., nell’ambito delle attività di programmazione economico-finanziaria della società in house. L’agevolazione fiscale è destinata alle imprese che acquistano beni strumentali per strutture produttive esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

Il credito d’imposta è stato commisurato agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, tra cui la gestione della nuova area di parcheggio della rotatoria di via Atzori, per un importo superiore a 200.000 euro. Complessivamente, la Nocera Multiservizi ha investito oltre 350.000 euro, anche grazie agli utili generati dalla società, come approvato in assemblea dal socio unico.

Clara Cesareo, assessore alle società partecipate, ha commentato: “Il credito d’imposta riflette l’impegno della società nell’effettuare investimenti importanti per la città. La gestione dell’area di parcheggio della rotatoria di via Atzori è un esempio concreto dell’efficacia degli investimenti.”

Massimo Petrosino, presidente della Commissione Consiliare Bilancio, ha sottolineato l’importanza dell’agevolazione fiscale come supporto per il miglioramento delle infrastrutture della città, in particolare per la riqualificazione e il revamping delle aree di parcheggio.

Infine, il sindaco Paolo De Maio ha evidenziato come la Nocera Multiservizi stia proseguendo un percorso virtuoso, seguendo le linee guida dell’amministrazione comunale. Ha concluso affermando che gli investimenti sono evidenti, non solo per l’area di via Atzori, ma anche per le altre aree di sosta della città, in particolare con la riqualificazione delle casse automatiche.