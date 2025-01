Gennaio 2025: spettacolare parata planetaria visibile a occhio nudo dopo il tramonto

Contrariamente a quanto diffuso, la parata planetaria non si limita al 25 gennaio (o al 21, come erroneamente riportato da altri), ma è osservabile già in queste sere.

Il cielo di gennaio 2025 offre uno spettacolo imperdibile a sud-ovest dopo il tramonto: Giove, Saturno, Venere e la Luna sono visibili a occhio nudo, mentre Urano e Nettuno richiedono l’ausilio di strumenti ottici. Contrariamente a quanto diffuso, la parata planetaria non si limita al 25 gennaio (o al 21, come erroneamente riportato da altri), ma è osservabile già in queste sere.

La configurazione dei pianeti, ben rappresentata nella simulazione del cielo alle 18:00/18:30, permette di apprezzare Giove con i suoi quattro satelliti galileiani anche con un semplice binocolo (10×50), mentre per Nettuno è necessario un telescopio con diametro di almeno 80 mm. Mercurio, invece, è visibile al mattino presto, verso est.

Per chi si avvicina all’osservazione astronomica, strumenti come il telescopio Celestron Astromaster 130EQ o testi come “Primo incontro con il cielo stellato” di Daniele Gasparri possono essere ottimi alleati. Per scoprire tutti gli eventi celesti di gennaio, consultate la guida dedicata.