Pisa-Salernitana: già 765 biglietti venduti per i tifosi granata. Settore ospiti verso il sold out

Alla sera del 22 gennaio, sono già stati venduti ben 765 biglietti per il settore ospiti dell’Arena Garibaldi-Anconetani in vista della partita Pisa-Salernitana, che si terrà domenica 26 gennaio alle ore 15:00. Questo dato sottolinea la grande partecipazione dei tifosi granata, che saranno pronti a sostenere la loro squadra nella trasferta toscana.

L’attesa per il match, valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B, è altissima. L’atmosfera promette di essere particolarmente calda, non solo per il fervore dei tifosi salernitani, ma anche per il sold out della Curva Nord, la parte dello stadio che ospita il pubblico di casa. Inoltre, la prevendita per gli altri settori continua a procedere a ritmo serrato, con una risposta molto positiva anche da parte dei tifosi locali.

Con un così alto numero di biglietti venduti e un clima di grande attesa, si prevede che la sfida tra Pisa e Salernitana sarà un evento carico di emozioni e passione, che coinvolgerà tutta la tifoseria, pronta a sostenere i propri beniamini fino all’ultimo minuto.