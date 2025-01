Salerno. Ennesima ondata di furti e disagi nelle strutture sportive locali

Le strutture sportive di Salerno e dei comuni limitrofi sono ancora nel mirino dei ladri e in uno stato di abbandono. Recenti furti hanno colpito diversi impianti, tra cui il campo “Volpe” durante una partita dell’Under 15 e il “De Gasperi” di Pastena durante gli allenamenti. In passato, lo stadio “Bolognese” e il centro sportivo di Casignano sono stati bersaglio di atti criminali. Mentre al “Settembrino” l’emergenza furti sembra essere diminuita, cresce la preoccupazione per il decoro e la sicurezza.

Donato Pessolano, consigliere comunale e capogruppo di Oltre, denuncia anche il cattivo stato del campo sportivo di Fratte, dove i giocatori sono stati costretti a fare allenamenti senza corrente elettrica e senza docce calde. Secondo Pessolano, la situazione riflette l’incuria che affligge tutte le strutture comunali, accentuata dalla mancanza di vigilanza. Un’attenzione maggiore è necessaria per garantire il buon funzionamento degli impianti sportivi, che sono fondamentali per il benessere dei giovani, soprattutto nelle zone periferiche della città. Pessolano critica le amministrazioni che non affrontano seriamente le problematiche, mettendo in evidenza la scarsa qualità delle strutture e la necessità di un cambiamento urgente.