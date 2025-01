Bonus animali domestici 2025: ecco come funziona l’agevolazione

Anche nel 2025, le famiglie italiane con animali domestici potranno usufruire di importanti agevolazioni fiscali. Secondo il rapporto Assalco – Zoomark, gli animali da compagnia sono presenti in molte case italiane, con circa 65 milioni di esemplari. Oltre a offrire affetto, però, comportano anche costi per le famiglie.

Per questo, il sistema di agevolazioni in vigore prevede alcuni aiuti. Tra questi, uno degli sgravi più rilevanti è il bonus IRPEF del 19% sulle spese veterinarie, che consente di detrarre i costi per cure e medicinali veterinari.

Inoltre, dal 2024 al 2026 è previsto un nuovo bonus per gli over 65 con ISEE fino a 16.215 euro, destinato a sostenere le spese veterinarie, ma che deve ancora diventare operativo.

Come funziona il bonus animali domestici?

Il bonus animali domestici consente di detrarre le spese veterinarie dalla dichiarazione dei redditi, con un limite di 550 euro. L’agevolazione si applica solo sulle spese superiori a 129,11 euro, e la detrazione del 19% riguarda l’importo che eccede tale cifra. Se le spese superano i 550 euro, la detrazione massima è di circa 80 euro.

Nuovo bonus per over 65

La Legge di Bilancio del 2024 ha introdotto un fondo da 750.000 euro, destinato a sostenere le spese veterinarie per le persone over 65 con ISEE inferiore a 16.215 euro. Tuttavia, i dettagli sui requisiti e le modalità di accesso sono ancora in attesa di definizione, con la pubblicazione di un decreto attuativo prevista per i prossimi mesi.