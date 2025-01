Marcia della Pace a Nocera Superiore: appuntamento sabato 25 gennaio

Sabato 25 gennaio, alle ore 15:00, si terrà la Marcia della Pace a Nocera Superiore, evento patrocinato dal Comune, che rappresenta il culmine del percorso che i ragazzi dell’Azione Cattolica (AC) svolgono ogni anno durante il mese della Pace.

L’obiettivo principale della marcia è sensibilizzare i giovani riguardo alle figure che hanno lottato per la Pace, mettendo spesso a rischio la propria vita. In particolare, l’AC ha scelto di celebrare due personalità che sono state onorate nella città di Nocera Superiore con l’intitolazione di una strada e della biblioteca comunale.

Il percorso della marcia prevede una sosta per riflettere in via Tenente Marco Pittoni e davanti alla biblioteca Aldo Moro. La partenza avverrà dalla villa comunale, in via Pittoni, e si concluderà al Centro polifunzionale in via Vincenzo Russo, con un momento di preghiera guidato dai sacerdoti della forania.