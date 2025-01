Maria Rosaria Boccia incinta? L’imprenditrice non smentisce e si sfoga sui social

Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva alcune fotografie di Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice di Pompei coinvolta nello scandalo che portò alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Nelle immagini, Boccia passeggia nella sua città con un’amica e, secondo il settimanale, “le sue forme sembrano quelle di una donna in avanzato stato di gravidanza”. In copertina si legge: “Nuovo colpo di scena: è incinta? Chi è il papà?”.

La pubblicazione ha scatenato l’ira dell’imprenditrice, che non ha né confermato né smentito la notizia, ma ha chiesto rispetto per la sua vita privata. Boccia ha scelto di rispondere su Instagram, pubblicando un lungo sfogo in cui accusa parte della stampa di aver condotto una campagna denigratoria nei suoi confronti e di aver violato sistematicamente la sua intimità.

Il post di Boccia

“In questi mesi ho riflettuto su quanta faziosità e cattiveria di certa stampa possano ferire. Ho sopportato un carico di attacchi che avrebbe potuto distruggere chiunque, senza mai ricevere scuse, nonostante la verità sia venuta a galla. Oggi, ancora una volta, il mio nome viene trascinato sulla pubblica piazza per alimentare gossip e insabbiare le responsabilità altrui.

La dignità di una donna non può essere così umiliata per compiacere editori o padrini politici. Ho scelto di non divulgare informazioni che potrebbero provocare dimissioni immediate di politici e direttori di giornali perché non è nel mio stile scendere al loro livello. Tuttavia, se questo continuo attacco alla mia persona dovesse proseguire, mi vedrò costretta a difendermi, fatti alla mano. Lo farò per me e per tutte le donne che hanno subito la stessa prepotenza.”

Il post è accompagnato dalla canzone L’Aurora di Eros Ramazzotti, ispirata alla nascita della figlia del cantante, a sottolineare il desiderio di proteggere la sua intimità.