Metabolismo basale e a riposo: c’è o no differenza?

In molti tendono a confondere il metabolismo basale con quello a riposo; in certi casi, anzi, danno per scontato che siano la stessa cosa. Ma hanno ragione o no?

Nell’articolo di oggi scopriamo se c’è differenza tra i due valori, se uno è più importante dell’altro (spoiler alert: sono entrambi importantissimi!) e in cosa si distinguono dal fabbisogno calorico totale giornaliero.

Il metabolismo basale è o non è il metabolismo a riposo?

Ebbene no, non lo è! E questa è una differenza davvero essenziale.

Ci teniamo innanzitutto a chiarire che il metabolismo basale, cioè l’MB (BMR in inglese), non è il metabolismo a riposo, ovvero l’RMR, detto anche “tasso metabolico a riposo”.

Entrambi i valori si riferiscono alla quantità di calorie di cui il corpo ha bisogno quando è a riposo, sì, ma la differenza sostanziale risiede nei fattori e nelle condizioni che influiscono sull’organismo. Non lasciarti intimidire da questi paroloni, perché la questione è molto più semplice di quanto sembri e perfettamente alla portata di tutti.

Il metabolismo basale altro non è che il massimo dispendio energetico di un corpo in stato di riposo. Come si determina? Da sdraiati! Inoltre, devi aver digiunato per almeno dieci ore, essere in piedi già da un po’ e “riposarti” in una stanza buia e a temperatura ambiente. In pratica, per effettuare una misurazione accurata è meglio rivolgersi a uno specialista, perché le condizioni richieste non sono praticissime da attuare tutte insieme a casa propria.

Il metabolismo a riposo, invece, in parole semplici indica la quantità di calorie bruciate quando si fa il minimo indispensabile per sopravvivere. Hai presente quando è domenica e decidi di spendere tutta la giornata a casa per dedicarti al dolce far niente? E il massimo dell’attività che fai è allungare il braccio per afferrare il telecomando e darti allo zapping? Ecco, l’esempio calza a pennello.

Metabolismo basale = dispendio energetico giornaliero?

Anche stavolta la risposta è assolutamente negativa!

Alcuni calcolano il loro fabbisogno calorico giornaliero totale ma, alla fine, quello che scoprono è qual è il loro metabolismo basale. Ad esempio, se il calcolatore indica 1.400 kcal, a quel totale è necessario aggiungere le calorie necessarie per fare attività fisica, pulire casa, andare al lavoro, ecc. Dunque, chi monitora la dieta e si assicura di consumare non più di 1.400 kcal al giorno sulla base del risultato ottenuto, in realtà sta privando il corpo dell’energia necessaria a funzionare correttamente!

Conclusioni

Come abbiamo visto, il metabolismo basale e quello a riposo sono due fattori a sé stanti. Per non parlare del dispendio energetico giornaliero, che è tutto un altro paio di maniche.

Perciò, che tu faccia regolarmente sport o ti tenga in movimento, considera sempre che il tuo BMR fornisce al corpo l’energia necessaria solo per sopravvivere, a cui va aggiunta una quantità di calorie pari a quelle che bruci nel corso della giornata. Dunque, occhio a non andare in deficit… a meno che non voglia dimagrire!