Salerno, al via l’abbattimento dei pini secolari al Parco Arbostella: scoppia la polemica

Monta la polemica al Parco Arbostella di Salerno, dove questa mattina è iniziato l’abbattimento di decine di alberi, inclusi alcuni pini secolari. Il provvedimento è stato reso necessario dalla scarsa manutenzione del verde pubblico, che ha trasformato gli alberi in un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica. In passato, infatti, alcune piante sono crollate sotto le raffiche di vento.

Sul gruppo Facebook “Sei del Parco Arbostella…” si è acceso il dibattito tra chi sostiene l’iniziativa, preoccupato per la sicurezza di pedoni e automobilisti, e chi invece vorrebbe maggiori interventi di manutenzione o la compensazione del verde eliminato.

Lo sfogo di un residente

“Sta per succedere una cosa gravissima al Parco Arbostella: dopo una valutazione visiva di pochi secondi, due ragazzi (presumibilmente agronomi) hanno deciso di abbattere più di 20 pini. Ora gli alberi sono segnati con croci rosse. Chi vive qui sa bene che quelli abbattuti non vengono sostituiti, e quando lo sono, finiscono comunque per morire a causa della manutenzione scorretta. Chiedo che si esegua una perizia strumentale: la valutazione visiva non basta per decretare l’abbattimento. Se c’è un agronomo nel gruppo, intervenga per amore della natura.”