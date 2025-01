Scafatese. Che risposta alla Lega: “Un problema tecnico mai rilevato fino al 13 gennaio?”

La Scafatese, tramite una nota sui propri canali ufficiali, ha espresso il proprio parere in merito alla decisione del Giudice Sportivo. Sono tanti gli interrogativi della società gialloblu (e anche di tanti addetti ai lavori) in merito alla spiegazione data nel comunicato ufficiale; infatti si è parlato di un “problema tecnico” riscontrato il 13 gennaio, esclusivamente in seguito al reclamo della compagine gialloblù.

Il calciatore della Reggina, Renelus Bertony, non risultava tesserato e solo alla 19ª giornata la Federazione si è accorta del “problema tecnico”.

Il comunicato del club

“La F.C. Scafatese SSD ARL apprende con stupore la sentenza del Giudice Sportivo in merito al reclamo relativo alla gara Scafatese-Reggina del 12 gennaio u.s., alla quale ha partecipato il calciatore Renelus Bertony, atleta che al giorno della gara risultava svincolato dal 1° luglio 2024, come da consultazione del sistema informatico dei tesseramenti adottato dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo, convalidando il risultato ma – aspetto anomalo rispetto alla giurisprudenza – non addebitando la tassa di reclamo sul conto della F.C. Scafatese SSD ARL. Nelle motivazioni il Giudice Sportivo fa riferimento a una dichiarazione datata 17 gennaio 2025, inoltrata dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, in cui si evince che il calciatore risulti «essere tesserato per la Fenice Amaranto (precedente denominazione del club, aggiornata dallo scorso 1° luglio 2024 in Reggina 1914 AS ASD) dal 15 dicembre 2023, avendo la società depositato “a sistema un aggiornamento di contratto, con scadenza giugno 2025 e conforme a quanto previsto dalle norme”, che non è stato registrato dal sistema “per problemi tecnici”».

Il Giudice Sportivo ha aggiunto che la circostanza della mancata registrazione per “problemi tecnici” «consente di comprendere le erronee conclusioni a cui, mediante una semplice e abituale consultazione dei sistemi informatici in dotazione» – peraltro l’unica a disposizione delle società per verificare la posizione di tesseramento dei calciatori – «è pervenuta la società istante».

Dunque, in termini di diritto il Giudice Sportivo dà ragione alla F.C. Scafatese SSD ARL, pienamente legittimata a presentare il ricorso. Nel merito però ha preso esclusivamente atto di una dichiarazione dell’Ufficio Tesseramenti del Dipartimento Interregionale per respingere il reclamo.

Le motivazioni esposte non fugano assolutamente i dubbi sulla regolarità del tesseramento del calciatore Renelus Bertony. E la circostanza principale riguarda il fatto che i citati “problemi tecnici” non sono stati mai rilevati e tantomeno risolti dal 1° luglio 2024 al 13 gennaio 2025, giorno in cui la F.C. Scafatese SSD ARL ha presentato preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo.

Questa sentenza arreca anche notevoli danni di immagine alla stessa F.C. Scafatese SSD ARL per un reclamo che qualunque società avrebbe legittimamente proposto. Resta infine lo sconcerto nel dover riscontrare che nel 2025 una sentenza di Giustizia Sportiva si basi esclusivamente su non meglio specificati “problemi tecnici”, che determinino l’esito di un ricorso legittimamente proposto dalla F.C. Scafatese SSD ARL.

La società sta in queste ore valutando l’opportunità di voler procedere ad ulteriori gradi di Giustizia Sportiva, almeno per accertare le reali responsabilità di questa vicenda nella quale l’unica vittima è la F.C. Scafatese SSD ARL.

In tal senso è altrettanto legittima una domanda: vale ancora la pena investire denaro, impegno e professionalità all’interno di un sistema nel quale non meglio specificati “problemi tecnici” assurgano al grado di norma che determina una sentenza del Giudice Sportivo?”