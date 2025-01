Tragedia al Ruggi: 4 medici di Scafati indagati dopo la morte di un neonato

Imputazione coatta per quattro medici del reparto di ginecologia dell’Ospedale “Ruggi” di Salerno in relazione alla morte di un neonato avvenuta due anni fa. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha accolto l’opposizione della parte civile all’archiviazione proposta dalla procura.

La vicenda risale al 24 agosto 2022, quando una donna di 26 settimane di gestazione, residente a Scafati e originaria di San Marzano sul Sarno, si recò in ospedale chiedendo un parto cesareo. La paziente, già madre di una bambina di 11 anni nata con difficoltà, aveva manifestato preoccupazioni per la sua condizione. Tuttavia, secondo la denuncia del marito, i medici optarono per il parto naturale. Durante il travaglio il bambino nacque morto, e la donna subì una grave emorragia, venendo trasferita in rianimazione.

La famiglia, assistita dall’avvocato Angelo Longobardi, denunciò l’accaduto, sottolineando che il ginecologo di fiducia li aveva rassicurati sulla buona salute del feto fino al giorno prima. Nonostante una prima consulenza dei periti della procura avesse escluso responsabilità penali, una seconda perizia, richiesta dalla parte civile, ha evidenziato presunte violazioni delle linee guida da parte dei quattro medici. Si sostiene che non sia stata effettuata un’anamnesi adeguata, che avrebbe suggerito di evitare il parto naturale su un feto prematuro.

Un quinto medico, inizialmente indagato, è stato scagionato perché impegnato in un altro intervento. Ora il caso si avvia verso un processo, con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità e fare luce sulla tragedia.