Due nuovi rinforzi per l’Angri: torna Matteo Mettivier e arriva Peter Piccolo

La società US Angri comunica con entusiasmo il ritorno in grigiorosso del centrocampista Matteo Mettivier, protagonista nel finale dello scorso campionato, in cui ha contribuito alla permanenza della squadra in categoria. Classe 2005, Mettivier è un centrocampista centrale versatile, capace di giocare anche come centrocampista di destra. Nella sua carriera ha militato nelle giovanili di Salernitana e Pontedera, per poi accumulare esperienze in Serie D con Gelbison, Angri e Palmese.

Dal Sassuolo arriva il difensore Peter Piccolo

Un altro giovane talento si aggiunge alla rosa grigiorossa: Peter Piccolo, difensore centrale e terzino destro classe 2006. Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, dove ha disputato i campionati Under 17, Under 18 e Under 20, Piccolo ha iniziato questa stagione in prestito al Seravezza Pozzo (Serie D). Ora arriva ad Angri con l’obiettivo di rafforzare il parco under e contribuire ai successi della squadra.