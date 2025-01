Il mercato nero dei titoli scolastici: corsi fittizi e certificati venduti senza prove reali

Bastano alcune telefonate, qualche centinaio di euro e la promessa di non fare domande, e in pochi giorni è possibile ottenere certificazioni e attestati senza mai aprire un libro.

In Italia, ottenere un posto di insegnante non richiede anni di studio intensivo, la preparazione di un concorso o la conoscenza di una lingua straniera. Bastano alcune telefonate, qualche centinaio di euro e la promessa di non fare domande, e in pochi giorni è possibile ottenere certificazioni e attestati senza mai aprire un libro. Il mercato nero dei titoli scolastici è un fenomeno consolidato, in cui sindacati, enti privati e associazioni propongono pacchetti completi per scalare le graduatorie e garantirsi un posto in cattedra.

Per comprendere come funziona questo sistema, l’unità investigativa Backstair di Fanpage.it ha condotto un’inchiesta sotto copertura, simulando l’identità di aspiranti docenti. In pochi giorni siamo entrati in contatto con un network di corsi fittizi, esami pilotati e certificati ottenuti senza prove reali. Con una spesa di circa 3.600 euro, avremmo potuto accumulare fino a 22 punti in graduatoria, superando chi aveva studiato per anni. Questo è il racconto di un sistema che premia chi paga e penalizza chi merita, mettendo a rischio l’intero settore dell’istruzione.

Le vie per diventare insegnanti: concorsi e supplenze

Oggi in Italia, diventare insegnante comporta un lungo percorso da precario prima di ottenere un ruolo stabile. Ci sono due principali strade per accedere alla docenza: tramite concorso, che permette di entrare in una graduatoria con un contratto a tempo indeterminato, o tramite le Gps (Graduatorie provinciali di supplenze), che consentono di ottenere un incarico temporaneo.

In entrambi i casi, è necessario essere in possesso di una laurea e di un’abilitazione. Per la scuola dell’infanzia e primaria è sufficiente la laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma magistrale, mentre per la scuola secondaria (medie e superiori) è necessaria una laurea magistrale o specialistica, compatibile con i crediti formativi richiesti dall’ordinamento. Inoltre, per le classi di insegnamento tecnico-pratico, è necessaria una laurea o diploma di istituto superiore, con un’abilitazione che può essere conseguita tramite concorso o con l’acquisizione di crediti formativi (Cfu).

L’inchiesta: il business dei titoli falsi

L’unità investigativa Backstair ha deciso di indagare sul fenomeno. Con una giornalista sotto copertura, siamo entrati in contatto con gruppi di docenti e aspiranti tali che condividevano informazioni su come acquisire punteggio per le graduatorie, semplicemente acquistando titoli. L’indagine ci ha portato a scoprire un sistema di enti e istituti che promettono certificazioni senza necessità di sostegno reale, tra cui corsi di formazione e attestati linguistici.

Abbiamo contattato il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola (Snals), molto conosciuto nel settore. Al telefono ci è stato suggerito di acquistare un corso di formazione per il concorso, ma quando ci siamo presentati di persona la situazione è cambiata. Una referente ci ha fornito un tariffario dettagliato per acquisire titoli: certificazioni in informatica, corsi di lingua, e qualifiche come il C2 di inglese, che avrebbero portato fino a 18 punti in graduatoria, con un costo di 2.300 euro.

La promessa? Una preparazione minima: per ottenere la certificazione di informatica bastava registrarsi e ritirare il titolo dopo due settimane. Per il C2 di inglese, ci veniva detto di tradurre un testo con il traduttore online e inviarlo al professore, con difficoltà “pari a zero”. Il Clil di inglese, un metodo di insegnamento che integra contenuti e lingua straniera, veniva anch’esso venduto con la promessa di un lavoro rapido, senza necessità di esame.

Concludendo, ci veniva detto che non c’era bisogno di preparazione, solo di acquistare le certificazioni. Questo sistema si presenta come un modo facile per ottenere punti in graduatoria, penalizzando chi invece ha studiato e merita il posto. Un mondo parallelo che mina il valore del nostro sistema educativo.