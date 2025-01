Oggi è il giorno di Napoli-Juventus. Probabili formazioni e dove vederla in TV

I partenopei devono ancora fare i conti con diverse assenze, tra cui Buongiorno e Olivera, quest’ultimo nuovamente out per un problema muscolare.

Antonio Conte si prepara a sfidare la sua ex squadra in un match decisivo per il Napoli, che al Maradona, alle ore 18:00, affronterà la Juventus nel percorso verso la vetta. I partenopei devono ancora fare i conti con diverse assenze, tra cui Buongiorno e Olivera, quest’ultimo nuovamente out per un problema muscolare. Al suo posto, probabile l’inserimento di Spinazzola sulla corsia sinistra.

Come arriva il Napoli

Nel 4-3-3 del Napoli, Meret sarà il titolare tra i pali, con una difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo spazio al trio formato da Lobotka, Anguissa e McTominay, mentre l’attacco vedrà Politano a destra, Neres a sinistra e Lukaku come centravanti. Tuttavia, il mercato rimane un tema caldo: il Napoli è ancora alla ricerca di un sostituto di Kvaratskhelia, per dare maggiore profondità al reparto offensivo.

Juventus: esordio per Kolo Muani?

La Juventus torna in campo il 25 gennaio alle 18, reduce dal pareggio contro il Club Brugge. Il tecnico Thiago Motta, con la rosa quasi al completo, apporterà alcuni cambi rispetto all’undici di Champions. Anche i bianconeri si schiereranno con il 4-3-3, confermando Di Gregorio tra i pali.

In difesa, Cambiaso prenderà il posto di Savona sulla destra, mentre al centro saranno confermati Gatti e Kalulu, con McKennie sulla sinistra dopo aver riposato in Champions. A centrocampo il terzetto sarà formato da Koopmeiners, Locatelli e Thuram, con Douglas Luiz pronto a entrare a partita in corso.

La grande novità potrebbe arrivare in attacco: Kolo Muani sembra pronto a fare il suo debutto dal primo minuto, affiancato da Kenan Yildiz e Samuel Mbangula. Dusan Vlahovic, invece, partirà dalla panchina per la terza gara consecutiva, insieme a Nico Gonzalez e Francisco Conceição, opzioni da sfruttare a gara in corso.

Probabili formazioni

Dove vedere il match in TV

Data: sabato 25 gennaio 2025

Orario: calcio d’inizio alle ore 18.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN