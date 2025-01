Pagani, il gruppo Orizzonte Comune: “Nessuna lezione, serve chiarezza sul futuro del governo cittadino”

Il gruppo consiliare Orizzonte Comune interviene con fermezza nella discussione politica che anima il governo cittadino di Pagani, rispondendo a critiche e rilanciando un appello al Sindaco per chiarire le prospettive amministrative.

“Non accettiamo sermoni da nessuno”, affermano i consiglieri Davide Nitto, Gaetano Stanzione e Luna Ferraioli in un comunicato in cui precisano che il loro obiettivo non è mai stato il commissariamento dell’ente. “Proprio in quest’ottica – sottolineano – si sono consumati passaggi preventivi con il Sindaco, prima ancora di aprire formalmente la crisi di maggioranza. Abbiamo spiegato le nostre motivazioni e offerto disponibilità a collaborare su determinati obiettivi”.

Tuttavia, il gruppo non tollera atteggiamenti ambigui da parte di chi si presenta come “difensore della stabilità del governo cittadino” al solo scopo, accusano, di ottenere “qualche poltrona nell’esecutivo”. Parimenti, non vengono accettate critiche da chi, pur essendo all’opposizione, punta il dito contro la loro posizione accusandoli di mettere a rischio l’amministrazione comunale, paventando il commissariamento.

“Se avessimo voluto causare il commissariamento, non avremmo votato favorevolmente le ultime delibere del consiglio comunale”, precisano i consiglieri, che rivolgono anche un chiaro invito al Sindaco a “comprendere la situazione e abbassare i toni, soprattutto in vista delle prossime competizioni elettorali”. Per Orizzonte Comune, governare non può essere ridotto a “un vezzo personale”.

Il comunicato si conclude con un appello diretto al primo cittadino: “Chiediamo al Sindaco di convocare il Consiglio Comunale per una ricognizione politica che verifichi se ci siano ancora le condizioni per governare. È necessario definire obiettivi chiari per concludere il percorso amministrativo nell’interesse della città”.

Una richiesta, quella del gruppo consiliare, che punta a riportare il dibattito sui binari della trasparenza politica e della responsabilità amministrativa, in un momento delicato per la città di Pagani.