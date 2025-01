Pagani. Vigili urbani assenti: allarme sicurezza nelle scuole: Italia Viva chiede interventi

A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini e dai genitori degli alunni delle scuole di Pagani, i consiglieri comunali di Italia Viva, Annarosa Sessa e Santino Ruggiero, intervengono sulla preoccupante situazione che riguarda il comando di Polizia municipale. Diverse unità di personale sono recentemente state trasferite, con la firma di nulla osta, o risultano assenti per altre ragioni, lasciando il comando in grave difficoltà operativa.

“È necessario che il sindaco e l’assessore con delega al Personale facciano chiarezza su questa situazione”, dichiara Annarosa Sessa. “Da settimane le scuole come la Flaucinola e la Collodi non vedono più la presenza dei vigili urbani all’ingresso e all’uscita, creando disagi e preoccupazioni per la sicurezza dei nostri bambini. Siamo venuti a conoscenza del fatto che mancano le unità necessarie a causa di trasferimenti, malattie e altre assenze. Questa situazione è inaccettabile e richiede interventi immediati”.

Sulla stessa linea interviene Santino Ruggiero: “Il comando di Polizia municipale è ormai ridotto al minimo storico delle sue forze. Chiediamo con forza al sindaco e all’assessore competente di fornire risposte concrete: chi ha autorizzato i nulla osta e quali sono i criteri seguiti per garantire la continuità del servizio? Pagani non può permettersi di lasciare scoperti servizi essenziali per i cittadini, in particolare la sicurezza dei più piccoli”.

I consiglieri di Italia Viva sollecitano, inoltre, l’amministrazione comunale a valutare soluzioni rapide e a lungo termine per rinforzare l’organico del comando di Polizia municipale e garantire la regolare presenza di agenti nei punti nevralgici della città. “Non si può più aspettare: la tutela della sicurezza pubblica deve essere una priorità assoluta”, concludono Sessa e Ruggiero.