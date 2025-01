Salerno, truffata anziana di 90 anni: arrestato un ventenne napoletano, denunciato il complice minorenne

Il maggiorenne è stato trasferito in carcere in attesa di convalida, mentre il minorenne è stato denunciato alla Procura per i minorenni e affidato alla madre.

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha arrestato in flagranza di reato un ventenne napoletano, S.F., per truffa pluriaggravata ai danni di un’anziana e per resistenza e lesioni aggravate nei confronti di un agente di polizia. Un minorenne, complice nei fatti, è stato denunciato a piede libero, come riportato da “Metropolis“.

La segnalazione della Sala Operativa indicava un’Alfa Romeo Junior verde con sospetti truffatori a bordo. Intercettata in via Fra’ Generoso, l’auto è stata bloccata dalla pattuglia “Falchi” della Squadra Mobile. Durante il tentativo di fuga, il conducente ha colpito un agente alla mano, causandogli lesioni guaribili in sette giorni, prima di essere fermato.

I due occupanti, perquisiti sul posto, sono stati trovati in possesso di monili in oro, un bancomat e 550 euro in contanti. Le indagini hanno rivelato che poco prima i due avevano truffato una donna di 90 anni, contattata da un falso carabiniere che le aveva chiesto denaro per coprire le spese di un presunto incidente causato dal figlio.

Il maggiorenne è stato trasferito in carcere in attesa di convalida, mentre il minorenne è stato denunciato alla Procura per i minorenni e affidato alla madre.