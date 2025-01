Scala, tre sequestri per opere abusive: deferite nove persone

Le violazioni riguardano la trasformazione di un terrazzo in abitazione privata e la modifica di una piscina con locale spogliatoio in una struttura ricettiva.

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Amalfi, guidati dal capitano Alessandro Bonsignore, hanno effettuato tre sequestri nel comune di Scala per presunte opere abusive, come riportato da “Il Mattino“. Le violazioni riguardano la trasformazione di un terrazzo in abitazione privata, la modifica di una piscina con locale spogliatoio in una struttura ricettiva, dove è stato anche costruito un ulteriore manufatto, e la realizzazione di una rampa in cemento per l’accesso a un fondo.

Le opere sono state ritenute in alcuni casi prive di titoli autorizzativi e in altri non conformi alle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti. In particolare, per alcune costruzioni, i militari hanno accertato l’assenza di documenti obbligatori come la valutazione di incidenza ambientale.

Nove persone, tra proprietari, imprenditori edili e tecnici, sono state deferite all’autorità giudiziaria e dovranno rispondere dei reati contestati.

L’operazione si colloca nell’ambito di una più ampia attività di controllo del territorio della Costiera Amalfitana, condotta dai carabinieri per contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio e tutelare il paesaggio e il patrimonio ambientale dell’area.