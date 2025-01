Calcio, Serie C. La Cavese a Monopoli senza paura: testa alta e voglia di riscatto

La trasferta in Puglia si preannuncia complicata anche a causa delle numerose assenze: Piana e Fella sono squalificati, mentre Pezzella non è in condizione ottimale.

Dopo la sconfitta nel derby contro l’Avellino, la Cavese si prepara ad affrontare un’altra sfida impegnativa. Alle 17.30 gli aquilotti faranno visita al Monopoli, secondo in classifica alle spalle dell’Audace Cerignola. La trasferta in Puglia si preannuncia complicata anche a causa delle numerose assenze: Piana e Fella sono squalificati, mentre Pezzella non è in condizione ottimale.

In difesa spazio a Loreto, mentre in attacco Diarrassouba prenderà il posto del capitano Fella. Pezzella sarà in panchina solo per onor di firma, mentre il centrocampo vedrà la conferma di Sannipoli, supportato da Konatè. Fuori anche Fornito e Badje.

In conferenza stampa, Vincenzo Maiuri ha suonato la carica:

“Non cerchiamo alibi per le assenze. Chi scenderà in campo è all’altezza della situazione e può ottenere un risultato importante. Vogliamo dimostrare attaccamento ai nostri colori, specialmente nei momenti di difficoltà. Ci aspetta un avversario forte, ma servirà una grande prestazione per portare a casa punti pesanti.”

Probabili Formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Vitale; Viteritti, Miceli, Angileri; Valenti, Bulevardi, Battocchio, Freddi Greco, Pace; Bruschi, Grandolfo.

CAVESE (3-5-2): Boffelli; Saio, Peretti, Loreto; Rizzo, Sannipoli, Konatè, Citarella, Vitale; Diarrassouba, Sorrentino.