Scafati, Aliberti sfida la mozione di sfiducia: “Mi ricandiderò per completare i progetti avviati”

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, non cede terreno e rilancia: in caso di sfiducia al prossimo consiglio comunale, è pronto a ricandidarsi.

Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, non cede terreno e rilancia: in caso di sfiducia al prossimo consiglio comunale, è pronto a ricandidarsi. “Tredici firme su una mozione di sfiducia di cui ignoro i contenuti – commenta Aliberti – ma aspetto di leggere le motivazioni che saranno discusse in aula nel più breve tempo possibile, come previsto dalla norma”.

Con queste parole il primo cittadino mostra sicurezza, respingendo al mittente le accuse dei suoi oppositori. Aliberti sottolinea come, nonostante le critiche, la sua candidatura sarebbe una risposta naturale, motivata dall’affetto e dal consenso della cittadinanza, ma anche dal desiderio di confrontarsi nuovamente con i suoi avversari, soprattutto dopo la sua assoluzione in un processo scaturito da denunce degli stessi.

Il futuro di Scafati secondo Aliberti: “Solo programmi, niente guerre”

Nel tracciare una possibile futura campagna elettorale, Aliberti ha dichiarato che il focus sarà tutto sulla città: “Parlerò delle tante opere avviate e ancora da completare, della riqualificazione urbana e del bisogno della nostra comunità di tornare a essere amministrativamente coccolata”.

Non sono mancati riferimenti alle tensioni del passato: attraverso un post sui social, il sindaco ha ricordato le accuse ricevute, le notti insonni e il dolore provato. “A volte rivedo quella foto, i vostri sguardi e il tono violento in consiglio comunale. È vero, Scafati meritava di più, ma forse meritava anche voi per capire quanto poco foste capaci di farci risalire”