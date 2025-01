Solo 0-0 tra Paganese e Cassino: sfumano le speranze di riavvicinarsi alla vetta

Si chiude con una mini contestazione da parte della Curva il deludente pareggio tra Paganese e Cassino, sfida al vertice che avrebbe potuto rilanciare gli azzurrostellati nella corsa per la vittoria finale del campionato. Invece, un altro 0-0 scialbo, nonostante la superiorità numerica per oltre mezz’ora a causa dell’espulsione per doppia ammonizione del difensore Raucci.

Mister Esposito, squalificato, sorprende con le scelte iniziali: fuori De Angelis e Langella in difesa, Mancino in panchina a vantaggio di De Feo in mediana, e spazio a Fierro come braccetto sinistro. Dall’altra parte, Carcione, ex di turno, recupera Stellato ma deve rinunciare a Lazazzera e all’ex Herrera, affidandosi al tridente leggero Rossi-Senesi dietro il portoghese Abreu.

Poche le emozioni nel primo tempo. Al 12’, Mele su punizione serve Abreu, ma il suo tirocross non trova né Rossi né Senesi in area. La Paganese risponde al 20’ con Ricci, che su punizione pesca Faella, ma Stellato salva in uscita disperata. L’occasione migliore è ancora per i padroni di casa al 41’: D’Angelo serve in profondità Faella, anticipato di un soffio da Stellato.

Nella ripresa, il Cassino resta subito in dieci per il rosso a Raucci, ma la Paganese non riesce ad approfittarne. Solo al minuto 80 entra un terzo attaccante per dare più peso offensivo, ma le occasioni restano isolate: Petrosino sfiora il palo all’84’, e Ferreira impegna Stellato su assist di Spurio. Il Cassino si difende con ordine e porta a casa un punto prezioso.

Per la Paganese, la vetta resta distante sette punti e domenica li attende un altro big match in trasferta contro la Flegrea.