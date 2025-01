80 anni fa la liberazione di Auschwitz: “Il mondo non vuole dimenticare”

Per commemorare la Giornata della Memoria, sono previste numerose cerimonie, eventi e momenti di riflessione collettiva, con l’obiettivo di ricordare le sofferenze inflitte al popolo ebraico e a tutti i deportati nei campi di concentramento nazisti.

Istituita nel 2005 dall’Onu, la giornata è dedicata alle vittime della Shoah, questa ricorrenza internazionale, che si celebra il 27 gennaio, onora le vittime del nazismo e l’impegno di chi, a rischio della propria vita, ha salvato coloro che erano perseguitati.

La data è simbolica: il 27 gennaio 1945, infatti, segna il giorno in cui le truppe sovietiche dell’Armata Rossa liberarono il campo di Auschwitz, rivelando al mondo l’orrore del genocidio nazista.

Auschwitz, con la sua terribile storia, è diventato il simbolo dell’Olocausto e dell’indicibile sofferenza. Qui migliaia di prigionieri, uomini, donne e bambini, furono vittime di fame, malattie, lavori forzati, torture e cruenti esperimenti medici.

Tra i medici responsabili delle atrocità in questo campo, si distinguono figure come Carl Clauberg, che effettuò esperimentazioni di sterilizzazione sulle donne prigioniere, e Josef Mengele, noto come “l’Angelo della morte”, che utilizzò bambini gemelli come cavie in nome di una falsa scienza.

Oggi Auschwitz è un museo che conserva il ricordo di quella tragedia, testimoniato da oggetti personali delle vittime, come valigie, occhiali e scarpe, che raccontano storie di vite spezzate.

Il muro della morte, il cortile del blocco 11 e la cella di San Massimiliano Kolbe, dove il martire della fede morì, sono luoghi simbolici di sofferenza e speranza. La visita a questi spazi ci richiama alla memoria collettiva, invitandoci a non dimenticare e a riflettere sul valore della vita umana.

In particolare, Auschwitz II – Birkenau, dove furono uccisi circa un milione di ebrei, è un luogo sacro che conserva anche resti di ceneri umane. Percorrere i sentieri del campo significa ripercorrere la sofferenza di chi ha vissuto e subito l’orrore del nazismo, un’esperienza che ci interroga sulla nostra responsabilità verso la memoria storica.

Nel museo, alcune fotografie di famiglie deportate ci ricordano l’umanità delle vittime, le loro vite spezzate e i sogni distrutti. Il monumento in memoria delle vittime e le lapidi in diverse lingue ci parlano di un dolore che deve rimanere impresso nella nostra coscienza, per evitare che simili atrocità possano ripetersi.