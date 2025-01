Bimbo di 18 mesi colto da malore: salvato grazie all’intervento della Polizia

Momenti di paura la sera del 24 gennaio a Portici, in provincia di Napoli, dove un bambino di appena un anno e mezzo ha accusato un improvviso malore. Il padre, in preda al panico, è sceso in strada sotto una pioggia battente per chiedere aiuto.

La scena non è passata inosservata agli agenti del Commissariato Portici-Ercolano, che in quel momento stavano transitando lungo via Malta. Intuendo la gravità della situazione, i poliziotti sono intervenuti prontamente, accompagnando l’uomo nella sua abitazione.

Giunti sul posto, i tre agenti hanno soccorso il piccolo e, senza perdere tempo, lo hanno scortato insieme ai genitori fino all’ospedale Santobono di Napoli. Qui il bambino è stato affidato alle cure del personale medico per le necessarie osservazioni.

Fortunatamente, la vicenda si è conclusa con un lieto fine: il bambino è stato dimesso e ha potuto fare ritorno a casa sano e salvo, riportando sollievo e gratitudine alla sua famiglia.