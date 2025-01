Bonus Mamme 2025: tutte le novità, requisiti e modalità di richiesta

Il Bonus Mamme è stato confermato anche per il 2025, ma presenta alcune modifiche rispetto al 2023. Tra le novità principali, spicca la parziale decontribuzione per le lavoratrici con due o più figli, che potranno presentare domanda, con molta probabilità, da febbraio 2025. Tuttavia, manca ancora il decreto attuativo del Ministero del Lavoro e del MEF, previsto entro la fine di gennaio, che definirà nel dettaglio l’esonero contributivo per l’anno in corso.

Le principali modifiche del Bonus 2025

Decontribuzione parziale : Diversamente dal 2023, in cui l’esonero era totale, quest’anno sarà parziale, ma non inferiore all’80%.

: Diversamente dal 2023, in cui l’esonero era totale, quest’anno sarà parziale, ma non inferiore all’80%. Limite di reddito : Per accedere al bonus sarà necessario avere un reddito annuo non superiore a 40.000 euro.

: Per accedere al bonus sarà necessario avere un reddito annuo non superiore a 40.000 euro. Durata dell’agevolazione : Fino ai 10 anni del figlio più piccolo per le madri con tre o più figli. Dal 2027, l’esonero si estenderà fino al mese in cui il figlio più piccolo compirà 18 anni.

: Fino ai 10 anni del figlio più piccolo per le madri con tre o più figli. Dal 2027, l’esonero si estenderà fino al mese in cui il figlio più piccolo compirà 18 anni. Categorie ammesse : Potranno accedere al beneficio anche le lavoratrici autonome con almeno due figli iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata. Restano escluse le partite IVA in regime forfettario, le lavoratrici domestiche, le disoccupate e le pensionate.

: Potranno accedere al beneficio anche le lavoratrici autonome con almeno due figli iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata. Restano escluse le partite IVA in regime forfettario, le lavoratrici domestiche, le disoccupate e le pensionate. Risorse stanziate: Il fondo a disposizione per il 2025 ammonta a 300 milioni di euro.

Come e quando presentare la domanda

La richiesta non sarà automatica. Le lavoratrici dovranno presentare domanda al proprio datore di lavoro o tramite il portale INPS, fornendo i codici fiscali dei figli. Le prime erogazioni sono previste per marzo 2025, comprensive degli arretrati relativi a gennaio e febbraio.

Bonus per il secondo figlio

Le lavoratrici che avranno un secondo figlio nel 2025 potranno beneficiare dell’esonero contributivo a partire dal mese successivo alla nascita.

Importi e tempi del decreto

Non sono ancora stati definiti gli importi precisi della decontribuzione. Tuttavia, è stato anticipato che l’aumento in busta paga non raggiungerà i 250 euro lordi mensili del 2023. Il decreto definitivo, che stabilirà le percentuali esatte, è atteso entro 30 giorni dall’entrata in vigore della manovra.