La Salernitana sogna Simone Verdi: un colpo per accendere la fantasia dei tifosi

La Salernitana si conferma una delle protagoniste più attive del calciomercato, ma l’impressione in riva al Golfo è che ci sia ancora spazio per aggiungere qualità a una rosa già profondamente rinnovata.

Con otto acquisti ufficializzati e messi a disposizione di mister Breda, il club potrebbe anche fermarsi qui. Tuttavia, il patron Danilo Iervolino, pur defilatosi in parte dagli impegni societari, sembra pronto a sorprendere i tifosi con un colpo che rappresenterebbe un regalo speciale per chi ama l’Ippocampo.

Secondo quanto riportato da salernitananews.it, la dirigenza starebbe valutando l’acquisto di un giocatore capace di elevare ulteriormente il livello tecnico della squadra. Il profilo in questione è molto noto ai tifosi granata, avendo già indossato la maglia della Salernitana in passato.

Un ritorno che fa sognare: Simone Verdi

Il nome sul tavolo è quello di Simone Verdi, attualmente al Como ma in cerca di un nuovo inizio a causa dello scarso spazio trovato in squadra. Per il trequartista classe 1992, un ritorno a Salerno non sembra un’ipotesi irrealizzabile, considerando il forte legame con l’ambiente e la possibilità di tornare protagonista, anche scendendo di categoria.

L’operazione, però, richiederebbe alcune cessioni in attacco: giocatori come Simy, Valencia, Kallon e Braaf potrebbero essere sacrificati per fare spazio a Verdi. Una volta liberate le caselle necessarie, la Salernitana potrebbe puntare dritta sul giocatore, che nella stagione 2021/2022 contribuì in modo decisivo alla salvezza in Serie A con 5 gol in 15 presenze.

L’affare potrebbe concretizzarsi solo nelle ultime ore di mercato, ma l’idea di un ritorno di Verdi sta già infiammando la piazza. La tifoseria attende con trepidazione: se tutto andrà per il verso giusto, Simone Verdi potrebbe presto riaccendere la fantasia dei supporter granata, stavolta per tentare l’impresa in Serie B.