Nocera Inferiore. Crisi del commercio in via Cucci: addio alla storica “Clinica della scarpa”

La strada resta chiusa per l’ordinanza del sindaco Paolo De Maio del novembre 2022, e nonostante alcuni interventi effettuati sulle fondamenta del palazzo, non si intravedono soluzioni imminenti.

La chiusura di via Cucci a Nocera Inferiore continua a mettere in ginocchio i commercianti, portando alla chiusura di attività storiche. Tra queste, la “Clinica della scarpa”, negozio simbolo della città, ha annunciato il trasferimento della propria sede dopo oltre due anni di difficoltà legate al rischio crollo di Palazzo Concordia, che ha imposto la chiusura della strada.

“Siamo grati ai clienti che ci hanno sostenuto nonostante le difficoltà, ma oggi abbassiamo la saracinesca. È una decisione dolorosa, come ripartire da zero”, ha dichiarato il titolare Gaetano Maiorino.

La crisi in questa zona della città era già stata denunciata dai commercianti, che avevano chiesto chiarimenti sui tempi di messa in sicurezza dell’edificio e sulla riapertura della strada, ma ad oggi nulla è cambiato. La strada resta chiusa per l’ordinanza del sindaco Paolo De Maio del novembre 2022, e nonostante alcuni interventi effettuati sulle fondamenta del palazzo, non si intravedono soluzioni imminenti.

L’amministrazione comunale ha varato misure come la sospensione della tassa sui rifiuti per gli inquilini e agevolazioni per i commercianti, ma il sostegno non sembra sufficiente a frenare il declino del commercio locale.