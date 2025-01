Scafati. Due condanne per minacce e insulti all’ex capo dei vigili urbani

Due donne appartenenti a una famiglia scafatese sono state condannate a un totale di 18 mesi di reclusione per aver aggredito verbalmente e minacciato l’ex capo dei vigili urbani di Scafati, Salvatore Dionisio. La pena è stata significativamente inferiore rispetto ai quasi cinque anni complessivi richiesti dall’accusa. L’uomo è stato assolto per non aver commesso il fatto, e il furgone utilizzato per il trasporto dei rifiuti è stato dissequestrato. Gli imputati erano difesi dall’avvocato Elvira Schioppa.

I fatti

La sentenza, emessa dal giudice Longobardi del Tribunale monocratico di Nocera Inferiore, fa riferimento a un episodio avvenuto nell’estate del 2021. La famiglia era stata richiamata a rimuovere rifiuti depositati illegalmente lungo una strada. I materiali, trasportati con un furgone Ducati, comprendevano una vasca da bagno, un forno, pentole, e altri oggetti dismessi che avrebbero dovuto essere smaltiti presso l’area della società Acse in via Diaz a Scafati.

Quando venne chiesto di rimuovere i rifiuti, le due donne, moglie e figlia dell’uomo accusato, avrebbero reagito con minacce e insulti nei confronti del comandante Salvatore Dionisio. L’uomo, colto da malore, venne raggiunto dalle due imputate, le quali avrebbero aggredito verbalmente il capo dei caschi bianchi, che in quel momento non indossava l’abito istituzionale. Le minacce includevano frasi come “Ti devo far togliere la divisa, ti devo strappare la camicia”, secondo quanto riportato dal pubblico ministero.

La dinamica dell’episodio

Gli agenti del comando di via Melchiade avevano scoperto lo smaltimento illecito dei rifiuti, tra cui materiali classificati come speciali e potenzialmente pericolosi. L’episodio, consumatosi in strada sotto gli occhi di alcuni passanti, ha portato a una denuncia da parte degli stessi vigili urbani. Successivamente, la Procura nocerina ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio. Oltre all’ex capitano Salvatore Dionisio, parte offesa nel procedimento penale, anche il Comune di Scafati si è costituito parte lesa.

La sentenza

Dopo le testimonianze, tra cui quella di un maresciallo della polizia locale, e la requisitoria del pubblico ministero, è arrivata la doppia condanna per le due donne. La Procura aveva richiesto una pena di un anno e mezzo a testa; la condanna complessiva ammonta a 18 mesi. L’uomo, invece, è stato assolto, nonostante l’accusa avesse chiesto per lui un anno di reclusione e un’ammenda di 5.000 euro.

Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 30 giorni. Nel frattempo, il furgone sequestrato è stato restituito alla famiglia. Il procedimento si chiude con una sentenza che ridimensiona le richieste iniziali della Procura, pur confermando la responsabilità delle due imputate nel reato.