Tifoso cade in curva durante una gara di Serie C: è in gravi condizioni

Tragedia al termine della partita di Serie C tra Novara e Pro Patria, disputata allo stadio Silvio Piola di Novara. Un tifoso ospite, 42enne originario di Busto Arsizio, è caduto da un’altezza di circa tre metri mentre cercava di salutare i giocatori avvicinatisi ai tifosi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Maggiore di Novara, dove si trova in coma farmacologico a causa di gravi traumi facciali e due importanti lesioni al cranio.

I primi soccorsi sono stati immediati, grazie all’intervento dell’ambulanza presente nello stadio e di un’équipe medicalizzata. Dopo un tentativo di rianimazione sul posto, il tifoso è stato trasferito in rianimazione in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, pare che fosse seduto a cavalcioni sulla ringhiera e, durante i momenti concitati di una contestazione da parte dei tifosi della Pro Patria, si sia sporto troppo, perdendo l’equilibrio e cadendo nel fossato sottostante.

Entrambe le società, in segno di rispetto per l’accaduto, hanno deciso di non rilasciare dichiarazioni nel post-partita. La vicenda ha gettato un’ombra di tristezza su una serata di sport, lasciando in apprensione l’intera comunità calcistica per le condizioni del tifoso.