Campania, De Luca: “Dieci ospedali nuovi, nessuno come noi”

“Quello che stiamo facendo in Campania non lo sta facendo nessuno in Italia: dieci ospedali nuovi. Tre nel Casertano, il Ruggi a Salerno, il nuovo Santobono a Napoli, oltre a Castellammare di Stabia, Giugliano e sulla Costiera Sorrentina, se ci lasciano lavorare”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la cerimonia di posa della prima pietra per i lavori di ampliamento del presidio dell’Asl presso l’ospedale di Marcianise (Caserta).

De Luca ha sottolineato i risultati raggiunti dalla Campania nel settore sanitario, rivendicando il primato della regione per il rinnovo delle tecnologie mediche all’avanguardia e per i tempi di pagamento dei farmaci.

“Entro pochi mesi puntiamo a diventare la prima Regione in Italia anche per lo smaltimento delle liste d’attesa. Oggi riusciamo a garantire l’85-87% delle visite programmate entro due settimane. Restano criticità per le visite oculistiche e gastroenterologiche, ma le risolveremo a breve”, ha assicurato.

De Luca ha poi denunciato le difficoltà legate al finanziamento della sanità campana: “Siamo la Regione che riceve meno risorse pro capite in Italia, ed è uno scandalo nazionale. Inoltre, abbiamo 15mila medici in meno rispetto alla media nazionale”.