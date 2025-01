Caos a Roccaraso, risponde il Sindaco: “Qui vogliamo solo sciatori civili”

Roccaraso, con una popolazione di poco più di 1.400 abitanti, è da sempre una meta turistica privilegiata per i campani e i romani, soprattutto durante la stagione invernale. Tuttavia, il sindaco Francesco Di Donato, di fronte all’afflusso di diecimila napoletani, arrivati domenica scorsa con 220 bus (secondo lui, il numero era ancora più alto), lancia l’allarme. Questi flussi sono organizzati da agenzie turistiche napoletane e sponsorizzati da influencer su TikTok, attirando visitatori per gite di un giorno. Un fenomeno che sta preoccupando la comunità montana, che fatica a gestire un’affluenza tanto massiccia.

Di Donato spiega di aver sollevato ripetutamente il problema al tavolo tecnico della Prefettura, notando che l’incremento del flusso è legato alla crescente promozione sui social. Le agenzie turistiche utilizzano gli influencer per aumentare i propri affari, e di fronte a questo fenomeno è necessario adottare misure straordinarie. Per cercare di gestire l’emergenza, il sindaco ha adottato ordinanze annuali per bloccare l’ingresso dei bus dal primo dicembre, ma il vero problema, sottolinea, riguarda la Statale 17, che non è sotto la sua giurisdizione. “I bus scaricano i turisti senza criterio, a pochi passi dal centro”, afferma Di Donato, chiedendo misure per vietare la sosta sulla strada, al fine di garantire ordine pubblico, sicurezza e igiene.

Roccaraso è sempre stata meta di napoletani, molti dei quali possiedono seconde case. Tuttavia, secondo Di Donato, la situazione è cambiata: “Non possiamo gestire l’assalto di chi arriva solo la domenica, senza prenotare alloggi. Roccaraso è per sciatori civili e corretti, non per chi arriva senza riguardo”, sottolinea, escludendo qualsiasi accusa di razzismo. Per far fronte a questo fenomeno, il sindaco suggerisce un dispiegamento massiccio di forze dell’ordine, anche l’esercito, simile a quello previsto quando il Napoli si trova in ritiro. La sicurezza è la priorità.

Come maestro di sci, Di Donato osserva che la clientela di Roccaraso è oggi di livello più alto, con turisti disposti a spendere per i servizi e le strutture locali. Tuttavia, le agenzie turistiche stanno utilizzando il nome di Roccaraso per attirare turisti con pacchetti low-cost, portando una pressione insostenibile sul paese. “Ora Roccaraso va difesa”, conclude, chiedendo un coordinamento tra prefettura e questure, e l’adozione di misure rigorose per tutelare la sicurezza e il benessere del paese.