Caos Villa Alba e Villa Silvia: dipendenti senza stipendio da dicembre, scoppia la protesta a Cava de’ Tirreni e Roccapiemonte

Oltre 300 dipendenti del gruppo Silba, che gestisce tre storiche case di cura private, Villa Alba di Cava de’ Tirreni e Villa Silvia e Montesano di Roccapiemonte, sono in stato di agitazione per il mancato pagamento dello stipendio di dicembre 2024.

Oltre 300 dipendenti del gruppo Silba, che gestisce tre storiche case di cura private, Villa Alba di Cava de’ Tirreni e Villa Silvia e Montesano di Roccapiemonte, sono in stato di agitazione per il mancato pagamento dello stipendio di dicembre 2024. Ieri mattina decine di lavoratori hanno organizzato una protesta per manifestare il loro disappunto e chiedere risposte concrete.

Il malcontento degli operatori cresce di giorno in giorno: a fine gennaio, molti dipendenti si trovano in gravi difficoltà economiche, con mutui, bollette e spese quotidiane lasciati insoluti. Per i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, la situazione è ormai insostenibile. “I lavoratori sono stanchi delle solite scuse che vanno avanti da anni,” si legge in una nota congiunta firmata da Angelo Di Giacomo, segretario provinciale Cgil, e da altri rappresentanti sindacali di Cgil e Uil. “Gli imprenditori De Falco e Di Giura devono comprendere che i dipendenti non possono aspettare all’infinito: lavorano con impegno ma rischiano di non poter vivere dignitosamente.”

Secondo quanto riportato, l’azienda avrebbe attribuito il ritardo nei pagamenti alla mancata liquidazione delle somme da parte della Regione e dell’Asl. Tuttavia, i sindacati rispondono con fermezza: “Gli imprenditori devono essere in grado di anticipare gli stipendi, altrimenti anche i lavoratori potrebbero fare gli imprenditori. Non si può continuare a scaricare la responsabilità su altri.”

I ritardi nei pagamenti non rappresentano una novità per i dipendenti del gruppo Silba, ma questa volta la tensione sembra essere più alta che mai. “Non è possibile elemosinare ciò che è dovuto, né sperare che gli stipendi arrivino entro il termine previsto. È ora di dire basta,” aggiungono i rappresentanti sindacali, sottolineando come la pazienza dei lavoratori sia ormai esaurita.

La protesta di ieri mattina a Cava de’ Tirreni e Roccapiemonte ha attirato l’attenzione della comunità locale, già preoccupata per le sorti di queste strutture sanitarie di riferimento. Intanto, i sindacati promettono di monitorare la situazione e verificare l’effettiva responsabilità della Regione e dell’Asl. Nel frattempo, però, chiedono un cambio di passo agli imprenditori, affinché garantiscano stabilità economica ai dipendenti e rispettino gli impegni contrattuali.