Ercolano, scomparso Alfredo Formisano: l’appello della famiglia

La comunità di Ercolano è in apprensione: Alfredo Formisano, un ragazzo di 24 anni, è scomparso nella giornata del 26 gennaio 2025, senza lasciare tracce. Il giovane, che al momento della scomparsa non aveva con sé né documenti né soldi né il cellulare, ha fatto perdere ogni contatto con i familiari e gli amici. La notizia ha sconvolto la città, e la famiglia di Alfredo ha lanciato un appello accorato per cercare di ritrovarlo.

Le ricerche per il suo rintraccio sono in corso, ma al momento non ci sono informazioni utili che possano portare a una svolta nel caso. Alfredo, che era molto legato alla sua famiglia e ai suoi affetti, non ha dato segnali di preoccupazione prima di sparire. I suoi cari sono in ansia e stanno cercando ogni possibile via per capire dove si possa trovare.

Chiunque abbia informazioni utili riguardo la sua scomparsa è pregato di contattare i numeri di emergenza o il seguente numero telefonico: 3280161916.