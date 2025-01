Legge di Bilancio 2025: il bonus da 150.000€ senza limiti di ISEE, a chi spetta?

Cosa significa che la Meloni ha approvato il bonus più alto della storia, pari a 150.000€, senza limiti di ISEE? Cerchiamo di chiarire questa novità.

Lavoratori, dipendenti, autonomi, pensionati e disoccupati sono in questi giorni intenti a esplorare le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2025, alla ricerca di agevolazioni riservate alla loro situazione. Poiché esistono vari bonus, tra le spese crescenti da affrontare, è utile capire quali possano essere applicabili in base ai requisiti minimi, come l’ISEE o la composizione familiare.

Molti, in rete, si stanno interrogando su cosa comporti il bonus approvato dalla Meloni, definito il più alto della storia, che ammonta a 150.000€ senza alcun limite ISEE. Ma di cosa si tratta realmente? Secondo quanto riportato da soldo.com, il bonus è legato a determinate spese di rappresentanza, con la possibilità di dedurre una percentuale su determinati scaglioni di ricavi aziendali. La deducibilità si articola su tre livelli:

1,5% dei ricavi per cifre tra 0 e 10 milioni di euro

0,6% dei ricavi per cifre tra 10 milioni e 50 milioni

0,4% dei ricavi per cifre oltre i 50 milioni

Ad esempio, per un’impresa con un fatturato di circa 10 milioni di euro, il bonus ammonta a 150.000€, corrispondente all’1,5% del fatturato. Se rientrate in questi scaglioni, è consigliabile esaminare attentamente questa possibilità, che potrebbe rappresentare un vantaggio se siete titolari di impresa o lavoratori autonomi. Ricordate che per dedurre queste spese, devono essere considerate congrue, inerenti all’attività e gratuite in relazione ai ricavi aziendali.