Malattie cardiovascolari, grave allarme in Campania: quasi 21mila vittime all’anno

Le malattie cardiovascolari sono una grave emergenza sanitaria in Campania, causando quasi 21.000 vittime ogni anno e posizionando la regione al secondo posto in Italia per mortalità legata a queste patologie. I dati del report Health CaRe, realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF) dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con la DG Tutela della Salute della Regione, mostrano una situazione preoccupante: oltre 1,3 milioni di cittadini campani sono a rischio di eventi cardiovascolari, con quasi 800.000 che presentano livelli di colesterolo LDL superiori ai limiti raccomandati.

Il problema è aggravato da stili di vita poco salutari. Più della metà della popolazione campana non pratica attività fisica regolarmente, e otto su dieci non hanno mai controllato i livelli di colesterolo LDL, un importante indicatore di rischio. Il report evidenzia anche che oltre 2 milioni di campani (pari al 37,7% della popolazione) hanno ricevuto diagnosi di almeno una patologia cronica, con le malattie cardiocircolatorie tra le più diffuse. Tra i pazienti con rischio cardiovascolare molto alto, ben il 36,3% non aderisce alle terapie con statine, nonostante l’evidenza della loro efficacia.

Come affrontare l’emergenza

Per affrontare questa emergenza, è stato creato un tavolo di lavoro congiunto tra Novartis Italia e la Regione Campania per sviluppare programmi di prevenzione secondaria per i pazienti ad alto rischio. Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della creazione di nuovi modelli di gestione sanitaria. Anche Valentino Confalone, Country President di Novartis Italia, ha messo in evidenza la necessità di una forte collaborazione tra pubblico e privato per migliorare gli esiti clinici e ridurre i tassi di mortalità.

Questa collaborazione mira a creare percorsi di cura più efficaci per i pazienti ad alto rischio, attraverso interventi multidisciplinari e l’uso di tecnologie digitali per semplificare la gestione dei pazienti e migliorare l’aderenza alle terapie. Inoltre, Novartis continua a investire in Campania, con il Campus Novartis a Torre Annunziata, che nel 2023 ha generato un export di 5,7 miliardi di euro verso 118 Paesi, e ha recentemente ampliato la sua capacità produttiva con una nuova area dedicata a tecnologie innovative.