Agerola e Gragnano: Carabinieri arrestano 31enne con hashish, sequestrati ovuli e droga

Durante un’operazione di controllo straordinario a Agerola e Gragnano, i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, coadiuvati dai colleghi della Forestale, hanno arrestato V.D. R., un 31enne di Gragnano già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato 50 grammi di hashish, suddivisi in ovuli nascosti in un armadietto della cucina. È stato inoltre sequestrato materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione.

L’uomo è ora in attesa di giudizio. Le perquisizioni hanno portato anche al sequestro di circa 8 grammi di marijuana, cocaina e crack, nascosti in un muro a Gragnano, in via Nuova San Leone.

Durante le operazioni, i Carabinieri hanno denunciato anche il titolare di un autolavaggio per la gestione illecita di rifiuti. Il locale è stato posto sotto sequestro in quanto privo delle necessarie autorizzazioni.