Agro Nocerino-Sarnese: ogni pioggia è un disastro tra allagamenti e buche

Ogni volta che piove, l’Agro Nocerino-Sarnese si trasforma in un vero e proprio percorso a ostacoli. Strade allagate, voragini nell’asfalto, traffico paralizzato e disagi per i cittadini sono diventati la norma, evidenziando ancora una volta la fragilità del sistema urbano e viario di questa zona della Campania.

Allagamenti: una costante mai risolta

Basta un temporale di media intensità per mandare in tilt interi comuni come Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Angri e Scafati. Le strade si trasformano in fiumi, rendendo impossibile la circolazione di auto e pedoni. I tombini spesso risultano ostruiti da foglie e detriti, aggravando ulteriormente la situazione. Quartieri come quelli di Villanova a Nocera Inferiore o il centro di Pagani diventano punti critici dove l’acqua ristagna per ore, creando problemi anche ai negozianti e ai residenti.

Buche e asfalto dissestato: un pericolo per tutti

Uno dei problemi più evidenti è la condizione disastrosa dell’asfalto. Le piogge, unite alla scarsa manutenzione stradale, fanno sì che buche e crepe si trasformino in vere e proprie trappole per automobilisti e motociclisti. Non è raro vedere auto con pneumatici squarciati o sospensioni danneggiate dopo aver incontrato una buca nascosta sotto l’acqua. Alcune strade, come via Nazionale tra Nocera e Pagani o via Atzori a Scafati, diventano praticamente impraticabili dopo un temporale.

Un problema cronico senza soluzioni?

Nonostante le lamentele dei cittadini e le segnalazioni sui social, il problema sembra rimanere irrisolto. Gli interventi di manutenzione spesso sono tardivi o insufficienti, limitandosi a rattoppare le strade senza una vera soluzione strutturale. Anche il sistema di drenaggio urbano andrebbe potenziato, ma i lavori restano fermi sulla carta.