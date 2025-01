Angri, 58 anni fa ci lasciava il fondatore della Città dei Ragazzi, Don Enrico Smaldone: il suo sogno continua a illuminare il futuro (fotogallery)

La sua Città dei Ragazzi è la testimonianza di un sogno che non morirà mai, ma vivrà insieme a Balù.

Il 29 gennaio 1967 è una data che rimarrà indelebile nei cuori di tutti coloro che hanno conosciuto e amato Don Enrico Smaldone.

Un uomo di fede, di dedizione, che con il suo esempio ha trasformato la vita di centinaia di ragazzi.

Don Enrico insieme ai suoi ragazzi della Città

A soli 52 anni, il suo corpo fragile cedette alla leucemia fulminante, ma il suo spirito, la sua visione, il suo sogno per la Città dei Ragazzi continuarono a vivere, sempre più forti.

Nato il 22 novembre 1914 a Angri, quinto di dieci figli, Don Enrico crebbe in un mondo segnato da difficoltà e sacrifici.

La sua infanzia, tra la scuola, la casa e la bottega del padre, non sembrava destinata a condurlo verso una vita fuori dal comune.

Ma un destino più grande lo stava chiamando. Fu lo zio, don Pietro Smaldone, a guidarlo verso la strada del seminario, dove la sua formazione spirituale iniziò, portandolo nel 1941 a diventare sacerdote.

Don Enrico insieme ai suoi ragazzi della Città

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Don Enrico si trovò ad affrontare una realtà dolorosa: la miseria, l’abbandono, la solitudine di tanti ragazzi senza una guida.

Con il cuore colmo di compassione, nel 1945 fondò un gruppo scout, cercando di infondere nei giovani della sua terra un po’ di speranza.

Ma fu nel 1949 il 6 gennaio, che la sua vita prese una direzione straordinaria, grazie a un film che cambiò il corso della sua esistenza e segnò il futuro di don Enrico assieme ai suoi esploratori, si reco nella piccola sala del cinema Roma di Angri in corso Vittorio Emanuele per assistette alla proiezione del film “Gli uomini della Città dei Ragazzi”, che raccontava la storia di padre Flanagan, un sacerdote che nel Nebraska fondò una casa per ragazzi a rischio, don Enrico ricevette un’illuminazione: quella sarebbe stata la sua missione.

Don Enrico mentre confessa un suo ragazzo

La notte stessa, un bambino di strada bussò alla sua porta, raccontandogli la sua disperata solitudine.

Fu quel momento che accese in Don Enrico il sogno di creare, ad Angri, una “Città dei Ragazzi”: un rifugio di amore, speranza e riscatto per chi non aveva nulla.

A meno di un mese da quella visione, il 13 febbraio 1949, Don Enrico e i suoi ragazzi posero la prima pietra della Città dei Ragazzi, in un angolo di mondo che sembrava dimenticato. Su un terreno donato dal dottor Giuseppe Adinolfi, cominciava a prendere forma il sogno che Don Enrico nutriva con tutto il cuore.

Don Enrico insieme all’amico sacerdote Don Giovannino Longobardi

La Città stava crescendo, ma non solo con mattoni e pietre: si stava costruendo con l’amore, con il sacrificio di chi credeva nel potere della comunità.

Accanto a lui, la dott.ssa Agnese Adinolfi, sorella del benefattore dottor Adinolfi, che con grande generosità si era unita alla causa, contribuendo non solo con il suo impegno, ma anche con i beni della sua famiglia.

Insieme, con la guida di Don Enrico, i ragazzi si autogovernavano, imparando l’importanza del lavoro e della solidarietà.

Nel giro di pochi anni, la Città dei Ragazzi divenne un faro di speranza: una falegnameria, un’officina meccanica, ma soprattutto un luogo dove giovani, che la vita aveva messo alla prova, potevano trovare un futuro, un lavoro, e una famiglia.

Nonostante le difficoltà economiche e la salute fragile, Don Enrico non si fermò mai. Con il suo coraggio, indossava la tuta da lavoro, imbracciava la cazzuola e cucinava per i suoi ragazzi, unendosi a loro nel quotidiano sacrificio.

Ma nel gennaio del 1967, i segnali di una malattia incurabile si fecero più evidenti. La febbre fu il primo avviso di un destino che non poteva essere fermato.

Il 29 gennaio, a soli 52 anni, Don Enrico ci lasciò, ma il vuoto che lasciò dietro di sé non era un vuoto di morte, bensì di speranza: la sua opera continuò, cresciuta dai semi che lui stesso aveva piantato.

Abito talare di Don Enrico

La Città dei Ragazzi andò avanti, prosperando, alimentata dall’eredità di un uomo che aveva sacrificato tutto per il bene degli altri.

Nel 2020, la Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno avviò il processo di beatificazione, riconoscendo la grandezza di una vita vissuta per gli altri.

Il 18 dicembre 2020 fu pubblicato l’editto, e nel luglio 2021, in occasione dell’80° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, il tribunale per le cause dei santi si insediò ufficialmente.

Don Enrico Smaldone ha scritto una pagina indelebile nella storia di Angri e della Chiesa.

Un uomo che ha fatto della sua vita un dono per gli altri, che ha saputo trasformare un sogno in realtà, e che con la sua semplicità e il suo amore infinito ha compiuto imprese straordinarie.

Questo è il cammino dei santi: non nel clamore, ma nell’umiltà, nel sacrificio, e nell’amore che non conosce limiti.

La sua Città dei Ragazzi è la testimonianza di un sogno che non morirà mai, ma vivrà insieme a Balù.

